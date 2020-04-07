【專家點評】古勝：中電控股轉強 吼位買
2020年04月07日 07:00
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最新的歐洲新冠肺炎確診人數有見頂回落迹象，予市場疫情受控的希望，加上油組國與俄羅斯似乎有計傾，消息帶動之下，尋日環球股市上揚，港股亦單日升逾500點，收報23749點，下一個阻力位於24,200點，美中不足是成交未算配合。不過，早前恒指波幅一直收窄，而昨日突破似乎打開局面，暫時唔好睇得太淡，有貨揸手就由得佢放紙鳶，冇貨者不妨考慮較穩陣的防守息入市。
就好似中電控股(00002)，雖然去年純利大減逾6成，但主要是因為澳洲業務上半年虧損；不過集團派息慷慨，全年派息逾3元，以昨日收市78.1港元計，息率近4厘。再睇走勢，公司股價於3月23日最低見65元，由3月高位下跌逾2成，其後股價拾級而上，於10天線整固數日後，一舉升穿20天線，現價貼近50天線78.5元水平，股價、技術指標現強勢，建議77元小注上車，短線上望過去半年橫行區的82元水平，中線睇87元，向下跌穿20天線73元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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