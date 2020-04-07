【專家點評】古勝：中電控股轉強　吼位買

最新的歐洲新冠肺炎確診人數有見頂回落迹象，予市場疫情受控的希望，加上油組國與俄羅斯似乎有計傾，消息帶動之下，尋日環球股市上揚，港股亦單日升逾500點，收報23749點，下一個阻力位於24,200點，美中不足是成交未算配合。不過，早前恒指波幅一直收窄，而昨日突破似乎打開局面，暫時唔好睇得太淡，有貨揸手就由得佢放紙鳶，冇貨者不妨考慮較穩陣的防守息入市。

東網財經專欄作者 古勝

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