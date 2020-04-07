創陞控股再增持台州水務H股
2020年04月07日 07:08
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創陞控股(02680)公布，於2020年1月16日至4月6日進行連串交易，透過一間附屬公司在公開市場進一步收購合共312.2萬股台州水務H股(01542)，總代價約1,284.376萬元(不包括交易成本)。進一步收購事項中，每股台州水務H股的平均價格(不包括交易成本)約4.11元。
於進一步收購事項交割後，集團將合共持有1,070.1萬股台州水務H股，相當於台州水務全部已發行H股股本的約21.4%及台州水務全部已發行股本的約5.35%。
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