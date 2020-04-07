【專家點評】陳正犖：今季料「炒股不炒市」

受環球經濟不景拖累，恒生指數年初至今下跌約一成八，國企指數累挫約一成半，這輪跌勢可以算是相當全面，主要行業跌幅介乎百分之6至兩成九。市場今年以來已經將恒指及國指盈利預測，調低逾百分之8，綜合目前預測，恒指今年每股盈利料倒退約百分之1。恒指預測市盈率已降至9.7倍，較過去十年平均水平折讓16%，低出逾一個標準差，估值並不昂貴，不過全球經濟復甦需時，花旗預計股市於第二至第三季仍然震盪，大家要看到整體大市或指數急劇反彈似乎難度頗高，下一輪股份表現將更加分化，港股最近的業績期或為中資股部署提供一定啟示。

我們認為讀者未來兩季，挑選跑贏大市的優質股，要注意五大因素：第一，盈利要具抗跌力，增長前景清晰；第二，要避免競爭過分激烈的市場，企業需擁有定價優勢；第三，主力發展內需，不用靠出口；第四，有望受惠於政府的刺激經濟措施；第五，自由現金流強勁。基於這五大因素，我們較為看好互聯網、必需消費品、健康護理、教育、基建及科技行業。

互聯網及健康護理股當中，我們繼續偏好具領導地位股份。內地網絡遊戲行業料呈現防守性，三月份內地審批了三批共130款網絡遊戲，較一月及二月分別審批了100及106款遊戲略為增加，似乎不太受外在經濟因素困擾。展望第二季及今年餘下時間，隨着較優質新遊戲陸續獲批，將進一步刺激行業收入增長。科網股視乎遊戲審批進度，醫藥股概念類似，要留意新藥推出步伐，龍頭股優勢亦在於此，我們預期大型製藥股可借內地降藥價的國策，搶佔更大市場份額。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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