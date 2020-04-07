三星電子料首季經營溢利按年增近3%　高過預期

南韓三星電子公布今年第1季初步業績，經營溢利約6.4萬億韓圜，高過預期的6.18萬億韓圜；按季倒退10.61%，按年增長2.72%。期內收入料為55萬億韓圜，按季倒退8.14%，按年增長4.98%。

公司將於本月稍後才公布正式的第1季業績，屆時才會披露純利數字或個別業務的表現。

分析指出，新冠肺炎疫情導致全球上千萬民眾待在家中，推動支持互聯網服務(例如流媒體和雲計算)的數據中心的需求，推升數據中心所用晶片的訂單，預期公司首季的存儲晶片業務可能好過預期，可見三星電子目前暫未受疫情太大影響，顯示科技股抗跌力較強。

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