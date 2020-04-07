【全球救市】IMF考慮向更多經濟體提供短期美元貸款

國際貨幣基金組織(IMF)可能會推出一項新計劃，以幫助解決全球美元短缺的情況，為美國聯儲局保持美元在世界經濟中的流動提供支持。

外電報道，IMF總裁格奧爾基耶娃正準備向缺乏足夠美國國債以參加聯儲局計劃的國家，提供短期美元貸款。聯儲局的計劃使外國中央銀行能夠暫時用美國國債獲取美元資金。

知情人士稱，該計劃得到美國財政部的支持，可能在數周之內推出。美國是IMF的最大股東。IMF定於下周舉行虛擬會議，目前已有90多個國家向IMF要求提供援助，以保護其經濟免受新冠肺炎和全球經濟衰退的影響。

IMF及美國財政部發言人未予置評。

格奧爾基耶娃上周五(3日)曾稱，將於接下來的幾日評估一項關於建立短期流動性安排的提議，該計劃專門針對那些基本面強，宏觀經濟基本面強勁，但受到短期流動性限制的國家。她又稱，印尼等國家已經敦促IMF想辦法幫助解決新興市場的流動性問題。

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