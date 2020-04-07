【市前重點睇】美股飆逾7%　金價創7年新高

●美匯指數企100.68，離岸人民幣(CNH)處7.1062，港匯升至7.7518，美元兌日圓見109.12，歐元跌至1.0794，英鎊跌至1.2224。金價漲至1,678美元。油價偏軟，布油跌至33.05美元，紐油跌穿27美元。道指期貨窄幅上落。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升逾300點。

●美國10年期國債孳息率升7.5點子，報0.6698厘。

●新冠肺炎疫情在美國擴散速度有緩和迹象，根據統計數據，上周四美國確診3萬宗，上周五和上周六分別確診3.21萬宗和3.32萬宗，而剛剛過去的周日確診宗數大幅緩和至2.82萬。

●聯儲局表示，為了促進美國小企業管理局的薪酬保障計劃(PPP)，該局將建立一項措施，以提供受PPP所支持的定期融資項目，將於周內公布更多細節。

●聯儲局前主席耶倫表示，新冠肺炎讓經濟正處於「絕對令人震驚」的經濟衰退困境中，目前的數據尚未反映情況。美國失業率可能達到12至13%，甚至更高水平；第2季國內生產總值(GDP)可能收縮30%。

●有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)指出，如果不進行國際政策協調，新冠肺炎疫情的經濟影響可能會持續很長時間，破壞力也將大得多。

●港股ADR指數收報23,957點，升208點或0.87%。

●即月恒生指數夜期收報23,966點，升226點，高水217點，成交20,830張。

●紐約期金收報每安士1,693.9美元，升48.2美元或2.9%，創自2012年12月17日以來收市新高。

●紐約期油收報每桶26.08美元，跌2.26美元或7.97%。布蘭特期油收報每桶33.05美元，跌3.1%。

●傳歐盟委員會考慮放寬國家援助規定，允許歐盟成員國通過注資方式來幫助企業。

●德國政府宣布為中小企業提供「無限制」的信貸計劃。

●國際貨幣基金組織(IMF)考慮採取行動向更多經濟體提供美元流動性，對缺乏足夠美國國債以參加聯儲會計劃的國家提供短期美元貸款。

●南岸遭銀行追債逾29.5億。

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