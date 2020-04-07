新冠肺炎：約翰遜接受深切治療　英鎊曾見9.43港元

英國首相約翰遜新冠肺炎周一(6日)病情惡化，送入深切治療部。據指約翰遜目前清醒及不需使用呼吸機，而他已指示外相藍韜文在需要時暫代職務。

亞洲市，英鎊匯價一度跌0.53%，低見1.2166美元，英鎊兌港元曾見9.4322。

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