【股民熱話】唔想食穀種　搵錢出路只有一條…

一個新冠肺炎疫情，令地球活動近乎陷入停頓狀態。過去，經濟差，所謂「生意淡薄，不如賭博」，小小地可以買六合彩，豪氣啲可以過大海試吓運氣，話唔定發個橫財咩都返晒嚟。點知今次呢個疫情，係衰到連六合彩都冇得買、入馬場邊賭邊叫發洩吓又唔得、出境過大海又話要隔離來回成個月，即係叫人唔好去。對於一個賭徒而言，真係好似被趕盡殺絕咁款！

港府叫人要為未來六個月經濟敗局未能扭轉作好準備。老實講，首先要作準備的應該係政府。人家新加坡政府經濟兩個月內三次發財政預算聲明，因應疫情不斷加碼經濟援助，協助企業和工人度難關。香港政府只係識得重申叫業主減租，叫大家準備好要勒緊褲頭過日子，但揸住香港人咁多儲備，港府係咪應該做多啲嘢去紓解民困呢？

無辦法，庸官治港之局不改，香港人得自救。可食穀種總有盡時，趁仲有啲彈藥，唔少人都積極試吓搵錢。可如今市道人流大受影響，實體生意根本無得做；做網上生意近乎零門檻，競爭大且唔夠班後生仔轉數快；打工仔更是命運在老闆手，除時被裁。來來去去，得番一條較可取的出路，就係留番喺逢交易日開市的本地大賭場——港股中發掘搲銀機會！

近期，睇到港股成交開始減弱，一來港股跌咗幾千點，啲股票價位縮晒水；二來呢幾日有內地假期，少咗班北水，都一定程度影響交投。之不過，換個角度，只要一日內地有水到，港股唔會好差，皆因筆者相信，香港仍然係中國向外籌集資金的重要地，呢個場係全球對中國資產價值的公開定價之地，即使愈托愈跌，北水都會盡可能支撐香港上市的中資股，以穩定中國資產價值，否則企業難海外集資之餘，亦會將資產調整的壓力傳導回內地。

東網財經專欄作者 帥哥

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