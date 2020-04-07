亞洲股市：日股飆3%重上萬九點　韓澳股漲2%

新冠肺炎疫情在美國擴散速度有緩和迹象，美股三大指數全線飆逾7%；亞洲主要股市跟升，日本憧憬再有救市措施，日經225指數大幅高開303點或1.6%，至18,878點，其後升幅擴大至逾580點或3.1%，高見19,162點。

市場靜觀日本首相安倍晉三即將宣布日本進入緊急狀態之際，安倍稱，支持經濟的財政支出方案將為39萬億日圓，而支持方案不會受到過去所做事項的限制。另外，日媒報道，受疫情影響，日本金融管理部門將允許上市公司推遲發布營收報告。

南韓首爾綜合指數亦高開34點或1.9%，見1,826點，之後進一步升47點或2.6%，報1,838點。

個別方面，三星電子漲2.5%，公司首季度營業利潤勝預期，季內營業利潤6.4萬億韓圜，市場預估均值為6.18萬億韓圜，營收增至55萬億韓圜。新冠肺炎病毒大流行之際，居家工作新模式帶動數據中心服務器晶片的需求。

澳洲股市揚升，早段最多升140點或2.6%，報5,464點。

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