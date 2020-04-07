【專家點評】5G概念股料可於疫後率先反彈

新冠肺炎疫情開始在中國以外地區快速擴散，美、歐、日、韓等地相繼爆發，相關國家已開始採取措施控制疫情，電子資訊產業鏈的供應一時間可能出現一些問題，但需求方面恐成為更大的關注，疫後需時恢復。

內地在應對新冠肺炎疫情方面做得較為出色，經歷陣痛後關始積極復產，國家在政策面上持續加碼，5G網絡、數據中心等新型基建將成為經濟逆周期的穩定器，5G是新一輪科技浪潮的核心技術，對電子資訊行業的影響將從基站建設拓展至5G生態，驅動電子資訊產業升級，我們預計，5G基礎設施投資額約為1.2萬至1.5萬億元人民幣。

面對需求不振的可能，國家出台政策促進擴容消費，預計中國電子資訊領域消費經歷陣痛過後將可復甦，智能終端、物聯網設備將是亮點，大數據及人工智能推動產業改革。

5G技術發展推動智能終端換機潮，另外，可穿載設備保持高速增長，電子消費中長期產業鏈創新，投資機會明朗。5G推動物聯網場景應用落地，車聯網發展確定性高，推動車載電子部件需求爆發式增長；工業物聯網受政策利好需求迫切，逐步打開億萬元級市場空間。

另外，電子行業近期調整幅度較大，估值和風險溢價都較二月底有一定幅度的下降，但新冠肺炎疫情在海外有持續擴散的風險，將對需求產生較大影響，全球電子資訊產業復甦的道路將比較曲折。

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