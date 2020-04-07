【專家點評】陳蓓敏：昆侖能源吼位吸納

特朗普忽然表示，油組國將通過會議磋商結束價格戰，並指涉及每日減產1,000萬桶。紐約期油上周累升逾三成。油價戰似有望平息。美國方面已有頁岩油商Whiting Petroleum向法院申請破產保護，接着首家銀行First State Bank被接管。顯見油價戰中，美國已見滴血。油組國將在周四會議，會前油價料見做好。疫情下，美國3月非農職位大減70萬個，失業率升至4.4%，按月上升0.9%。特朗普指疫情似有企穩迹象。

4月8日，武漢恢復對外交通，正式解除「封城」。中國人民銀行今天起將下調存款準備利率至0.35%，對省級行政區內城市商業銀行也定向降準。人行副行長重申疫情對中國影響是暫時性，中國經濟具備強力韌性，貨幣政策更要靈活適度。保持五個方向：一是保持流動性需求。二是用好3,000億元專項再貸款再貼現政策。三是落實好普惠性再貸再貼現新增的一萬億元。四是定向降準作引導性作用。五是加強國際合作。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者客戶持有昆侖能源)

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