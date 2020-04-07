【港股開市】恒指重上兩萬四　滙豐再漲逾2%

憧憬疫情緩和，美股隔晚飆逾7%，港股開市升343點或1.45%，報24,093點，近一個月首次重上兩萬四關。國企指數高開122點或1.27%，報9,774點。

滙豐控股繼續反彈，開市升2.2%報39.8港元。騰訊升1.6%報387.6元；友邦保險升1.9%報72.2元，3隻重磅藍籌合共貢獻恒指130點。

其他藍籌股普遍上升，美國為主要市場的創科實業飆8.1%表現最佳。兩隻手機設備股瑞聲科技及舜宇光學升2.8%及2.7%。油價急挫，中國海洋石油跌0.6%，是表現最差藍籌。

神州租車與瑞幸咖啡「劃清界線」，股份復牌反彈15.8%，報2.27元。

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