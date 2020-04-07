A股快報：滬深兩市向好 金融及地產股升逾1%

外圍股市做好，中國人民銀行周二(7日)起將超額存款準備金利率由0.72%下調至0.35%，為2008年來首次調降，並在本月及下月中旬分兩次對中小銀行定向降准1個百分點，釋放長期資金約4,000億元人民幣；內地股市復市高開1%至2%。

滬綜指高開42點或1.56%，報2,806點；深成指高開202點或2%，至10,312點；創業板指數高開38點或2.01%，至1,944點。

板塊方面，飛機製造股升1.8%，金融及地產股升1.6%至1.7%，釀酒股漲1.5%，石油股升0.8%。

天風國際分析師郭明錤發表報告預期，A股電子股票，特別是蘋果公司(Apple Inc.)產業鏈與半導體股份可望在4月全面反彈，料漲幅約30%至60%。

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