港股格局：郭家耀料兩萬五阻力大　睇好科技股

在美股帶動下，恒指周二早間曾升至24,098點，連升兩日。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，現時市場對新冠肺炎疫情的恐慌情緒有所紓緩，加上早前投資者因做了槓桿而被迫斬倉的活動大致完成，減輕了股市的沽壓。

港股近期展現不錯的抗跌力，除因本身估值較低，亦因內地疫情相對外圍受控，市場認為內地經濟復甦步伐會快一點。

他預期大市短期仍會由大型科網股帶動向上，因資金短期會繼續追逐該板塊，取其受疫情影響小於消費股，加上大型科技股的資產負債表強勁，疫情過後的生意復甦能力亦會較快，以及其股價已由高位回落不小，相信長線仍有上升空間，投資者可優先考慮吸納。

他相信港股短期的波動性會減低，但要注意恒指倘升至25,000點水平，將遇上較大阻力。

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