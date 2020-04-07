與特朗普傾掂數！3M指逾1.6億隻中國製N95口罩將輸往美國

美國個人防護裝備生產商3M表示，已與特朗普政府達成一項計劃，未來3個月將進口1.665億隻N95口罩，主要來自其在中國的工廠，同時繼續將美國生產的口罩輸往加拿大和拉丁美洲。

公司又稱，在12個月內將其全球N95口罩產能，再次提高1倍至20億隻，新增產能將在未來60到90天開始投產。

此前，3M行政總裁Mike Roman接受訪問時預期，公司在美國的N95口罩生產量於6月時將提升至5,000萬個，較目前水平高出40%。不過，提升後的數量仍遠不足夠美國衞生部門估計抗疫所需的3億個。

美國總統特朗普於上周表示，運用《國防生產法》的權力，以有人在戰時抗疫期間牟取暴利，致N95口罩、外科口罩、手套等個人防護裝備囤積及價格哄抬為由，下令禁止出口急需的防護裝備。他更特別點名批評3M。Roman則直言特朗普批評他們做錯事的指控荒謬，重申公司最大限度增加向國內付運口罩數量。

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