【專家點評】梁彥穎：市頂誤買股票票據　如何補救？

有很多投資者鍾情於看漲股票掛鈎票據(Bull ELI)，他們的論據是若股票上升，他們即可收取「高息」，若股票下跌，他們則可買入股票(事實上，他們是被迫以一個高於市場價格買入指定數量股票)，待股票回升時再沽出套利。

但投資者很多時忘記了，牛市情況下這樣做當然有機會套利，但一旦在牛市頂買入股票掛鈎票據，接貨後股價往往一跌再跌，帳面損失不知何日才能彌補(例如在2018年2月頭購入盈富基金看漲股票掛鈎票據)。

要脫離困境，就先要了解股票掛鈎票據是甚麼一回事。購入票據其實等於沽出認沽期權， 一旦股價跌穿認沽期權行使價，投資者就必須以行使價價錢來買入指定數量股票，來填補沽出認沽期權的即時損失。

因此，一旦如此被迫購入大量股票，其實可反其道而行：接貨後立即沽出在價認購期權，若股票價格在期限內不能升穿行使價，認購期權的期權金自然可用來填補部分股票下跌的損失，股票的成本價亦因此可被拉低(成本價=接貨價-期權金)。

若此成本價低於市場價，投資者即可沽出股票套利，脫離險境。若未能低於市場價，投資者可繼續沽出另一期的在價認購期權，繼續利用期權金來減低手上股票的成本價，一直堅持直至成本價低於市場價。

拿以上2018年2月例子來看，投資者利用以上方法，可在2019年3月順利脫離險境。 但投資者必須留意，若有關股票有機會跌至長期停牌，則還是迅速沽出股票， 快快止蝕離場為妙。

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)

梁彥穎(作者為香港會計師及第9類提供資產管理持牌人士)

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