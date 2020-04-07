東京街項目截標：會地入標 暫收10份標書
2020年04月07日 10:23
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會德豐地產代表
市區重建局深水埗東京街/福榮街重建項目，將於周二(7日)中午12時截標，現場所見，暫收到10份標書，已入標的財團包括會德豐地產、其士國際(00025)、建灝地產、英皇國際(00163)、遠東發展(00035)、永泰地產(00369)、麗新發展(00488)及不知名財團等。
其士國際物業發展部總經理司徒世華表示，項目具有發展潛力，看好該區交通及環境，會按照市場因素出價。
建灝地產行政經理林綺華稱，這個市區項目交通方便，會受市民喜愛，考慮到近日市況，出價會趨向保守。
英皇國際物業經理蔡宏基指出，以市區項目來說規模適中，周邊配套成熟，物業發需時3至4年，會按照市況出價。
該地盤面積約1.15萬方呎，預計可建總樓面約10.41萬方呎，市場估值約7.3億至10.4億港元。
市場透露，項目將來賣樓收益達23億元，中標財團就要按比例分紅，達標後首5,000萬元分紅20%，其後按比例遞增至最多50%。
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