【專家點評】盧曉暘：適量貪婪是交易成功的必備特質…

貪婪是我們都熟悉的東西，有時是指對金錢和財富(或其他事物)的過度渴望，但是若與交易有關，過度貪婪可以定義為期望從交易中獲得不切實際的大筆利潤，但有時適量貪婪，卻是長期成功交易員必須具備的特質。

風險比您想知道的要多得多，這可能是貪婪對交易者產生負面影響的最明顯方式。您需要定義您願意接受的任何給定交易的單筆交易風險，且決不能超過該金額。如果您開始增加要冒的風險金額，則表示您很貪婪，只損失了一次，即您承擔了太多風險，對您的交易帳戶造成了嚴重損失。

就近期市場情況為例，受全球新冠肺炎疫情在歐美地區持續肆瘧的情況之下，歐美股市，連帶中港股市也連番出現大跌，究竟現在開始部署撈底是否值得呢？如果參考美股3大股指走勢，包括標普、道指及納指都已出現初步企穩的情況，上周已沒有創下近期新低，並在前周出現了超過10%的反彈，投資者彷佛已忘卻了兩周前的恐懼氣氛，重新貪婪起來。

這時侯必須冷靜下來，思考一下還有甚麼因素能進一步推高股市？如果讀者有印象，應該記得除了疫情以外，還有3月9日油價戰開打導致原油急跌，美國期油單日狂瀉3成以上至最低20美金，但這兩天市場期待俄羅斯、沙特阿拉伯能夠協商並達成減產協議，國際油價周五(3日)連續第2日飆漲逾1成，本周紐約、倫敦期油皆寫下史上最大漲幅。

油價大跌令股市3月初進一步受壓，理論上近期的美油大幅反彈至28美元以上至少為股市消除了一個重要障礙。雖然預期油組與美俄之間談判不會一帆風順，也未必會短期內有好消息聯手減產，但至少市場有這方面憧憬間接利好股市。

專業投資者也會留意市場波幅，通常會參考美國恐慌指數(VIX) Volatility Index，在環球股市暴跌的時侯，波幅放大的程度是已靠近08年金融海嘯的高位，靠近90水準。在風平浪靜的時侯，大盤下跌VIX衝破30已預示市場可能有超賣情況，剛巧本次是百年難得一遇的全球大疫情，恐慌比一般情況更嚴重，近期股市回升兩周，VIX才回至46。好消息是美股4月3日稍稍回檔，但VIX仍是在回落，這絕對有利於股市繼續反彈。

通常波幅繼續放大，股市也會繼續同步走高，波幅回落但股市稍微整固，代表了市場風險胃納應偏好，已做多的投資者不用過分擔心。

上周美國公布的3月份就業數據，成為了美股強弱的最佳測試。如大家有印象，前周的美國初申請失業救濟金人數328萬，大幅差於預期的100萬，令美股當晚大跌。但上周無論從小非農、非農及失業救濟金人數的變化，都是告訴市場疫情已嚴重打擊中短期美國就業及經濟環境，但股市竟然沒有再大跌，其他反映市底偏強。

三大因素驅使之下，預計美股3大指數4月走高的機會比轉弱為高，可留意標普期貨應能升至3月底反彈高點2,635點水平，如順利突破了下一級可留意疫情跌勢的38.2%及50%回檔位2,640及2,785點。

資深金融分析師 盧曉暘

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