【專家點評】李偉傑：領展可吼呢個位入市...
2020年04月07日 10:38
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本港疫情問題仍繼續困擾市場投資情緒，惟領展房產基金(00823)股息率超過四厘，長遠具有防守能力，期望疫情可於第二季後逐漸消退，本港商業及生活節奏回復正常，可趁低吸納。建議買入價為62港元，目標價睇72元，向下止蝕為58元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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