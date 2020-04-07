【全球攬炒】新興市場陷入外匯儲備縮水窘境

由於外匯儲備數據可能出現大幅縮水，遭受新冠肺炎疫情重創的新興市場貨幣或許會面臨新一輪的拋售。

外電報道，墨西哥、印尼、台灣、菲律賓、中國、馬來西亞、南非和俄羅斯等將陸續公布其外匯儲備。此前，數據顯示上個月南韓外匯儲備減少90億美元，印度外匯儲備自2月底以來縮水60億美元。

疫情大流行令投資者蜂擁買入美元避險，迫使新興經濟體的中央銀行動用外匯儲備來遏制貨幣貶值。不過，外匯儲備縮水也使他們陷入窘境，一方面要在資本外流之際保持匯率穩定，同時又要確保有彈藥以備將來之需。

澳新銀行駐新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh預期，由於市場對美元的需求保持強勁，新興市場貨幣將面臨表現更為疲弱的風險。隨着央行繼續平滑外匯走勢並為市場提供流動性，可以預期儲備將進一步下降。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626