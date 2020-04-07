新冠肺炎：大摩指最糟糕時刻已過　股市現買入良機

憧憬美國新冠肺炎疫情緩和，美國股市周一(6日)顯著反彈，道指、標指及納指收市大升逾7%。摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson認為，最糟糕的時刻已經過去，熊市隨着衰退而結束，對投資者而言，股市已出現良好的買入時機。

Wilson表示，過去一個月資產被迫強制清算的日子已經過去，由於美國實施前所未有的無限的貨幣、財政干預措施，加上股市已出現自2011年以來最具吸引力的估值。他相信，這種始於兩年前的周期性熊市已經過去。

他指出，熊市隨着衰退而結束，而不是因衰退才開始，在6至12個月之內，目前的股市會證明已出現很好的買入時機。

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