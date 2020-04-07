港股格局：陳炳強指24500點為短線阻力
2020年04月07日 10:48
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，歐美疫情有緩和趨勢，市場憧憬疫情快將見頂，隔晚美股三大指數齊齊飆約7%，而港股周一(6日)反彈逾500點後，今日有望延續升勢。他指出，近期市場對經濟數據關注程度減低，主要由於有滯後效果，相比之下，投資者更關心每日新增肺炎數字，見到疫情有所紓緩，累跌已多的股市自然出現反彈。
不過他指出，現時疫情仍然反覆，不排除有另一波爆發，而恒指約26,000點為成交密集區，除非可確認疫情受控，否則後市未宜太過樂觀，料24,500點為短線阻力所在，能夠突破機會不大。
近期部分生物科技股表現強勢，諾誠健華(09969)上市兩周飆逾50%，康希諾生物(06185)上月中旬至今已累升近一倍，但市傳其股東折讓配股，拖累股價受壓。陳認為市場炒作肺炎疫苗概念，帶動部分醫藥股表現，但股價急升已反映相關利好因素，若然最後證實與肺炎疫苗無關，股價或會出現明顯調整。雖然醫藥股中長線值得看好，但炒作過後再入市風險高，值博空間不大，建議投資者忍手為上。
另外，現時市況波動，各國央行先後「放水」救市，零息時代來臨，不少投資者轉吼高息公用股。但陳認為，雖然公用股息率吸引，但受疫情影響，股市現時仍未確認見底，板塊股價有機會受大市拖累，有賺息蝕價風險。目前不妨多揸現金，待股價回落再入市。
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