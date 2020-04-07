【直撃證券行】股民信心返晒嚟？

2020年04月07日 10:55
  • 東網電視
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    植耀輝(右)
    隔晚美股道指大升超過1,600點，港股周二(7日)開市隨即重上24,000關，大市氣氛係咪進一步好轉？股民可以放心買貨未？邊啲股份最值博？
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