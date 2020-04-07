【專家點評】第三波人工智能來臨　未來生活會點樣？

筆者在上世紀八十年代上中學的時候，剛剛碰上在香港有移動電話，俗稱為「大哥大電話」，因為只有「大哥大」才可以用它，在那個時代要兩萬多元，每分鐘要1.5至2元/分鐘通話費，體積龐大和重量驚人，但只有簡單的通話功能，與今天的智能手機不可同日而語。今天看當時產物，就像石器時代的出土文物一樣。後期的手機加了收音機、攝影功能，便驚為天人。今天的智能手機更智能化，可以和它對話，即變相擁有人工聽力及語言功能。

人工智能第三波便是把原先既聾且盲的機器賦予眼耳口鼻，如小米的智能音箱「小愛同學」和阿里巴巴的「天貓精靈」，可以跟它聊天，要求它播放音樂，它會知道你想聽甚麼，和它說熱，它會懂開空調，已具備耳、口和手的功能。這幾年流行的無人商店，它可以人工刷臉，並得知家裏缺甚麼，也知道你的健康情況，需要食和喝甚麼，到付款的時候也不用刷手機，直接從帳戶扣帳，線上和線下無縫銜接，突破了電子商務線上到線下O2O，而到了線上線下融合(Online-Merge-Offline)，簡稱OMO。

未來的課室除了有傳統的教師授課，也會有個別的輔助教師，它可以憑學生的動作和表情得悉學生是否理解老師的講課，例如學生抓頭便可能是不懂、困惑的表情、回答問題的速度和上課的專注程度等。輔助老師便可因應進度而調整功課的深淺，令到學生不會因為跟不上而放棄，而傳統老師因為利用了輔助工具減輕了工作量，便可以騰出時間多一點人性化照顧學生其他問題，而家長也得到精準的反饋資訊，更會留意自己子女的優缺點。

上述的OMO體驗雖然會提高效率和改進社會，但要犧牲個人的私隱，因為智能系統要識別面孔樣貌和聲音，更讓它知道銀行戶口財務狀況，大量探頭和傳感器的安裝，會令到有些人感到不安，內地比西方人接受個人的資訊被記錄和數碼化，尤其是在這次疫情，中國更凸顯了城市環境數碼化的優勢。中國更靈活的將物聯網IOT與感官接受器的聯合起來，因為中國不僅僅是世界工廠，商家更懂得弄好整個供應鏈，小愛同學比Amazon Echo更有優勢，因為它可連接更多高性價比的家居設備，是美國不可比擬的。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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