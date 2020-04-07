新冠肺炎：高盛降銅及鋁價預測　跌幅可比金融危機

高盛集團發表報告指，雖然新冠肺炎疫情大流行期間，採礦業務受到限制，全球銅供應減少1.1%，鋁產量減少0.7%，但消費的萎縮幅度會更大。該行下調了該兩種基本金屬的短線預測，不過預計明年需求會反彈。

Mikhail Sprogis等分析師表示，在供應中斷和經濟刺激的助力下，金屬價格最近幾周橫行整固，但由於需求衝擊是前所未有的，現在預言觸底還太過樂觀，為時過早，預計未來幾個月庫存會增加。

基於今年全球金屬需求下降5%至6%的情況，該行預計，銅價未來3個月將從目前水平下跌近10%，鋁價可能下跌約5%。高盛表示，不包括中國在內，該影響可能高達15%，堪比金融危機。

高盛認為，在2021年需求恢復前，銅和鋁的價格壓力將導致短期內的永久性減產。該行料金屬需求會強勁復甦，再加上供應減少，將給價格帶來上行壓力，故維持12個月預測不變。

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