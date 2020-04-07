港元拆息︰1個月降至1.78厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回升，仍企0.9厘水平；1星期續回至1.26厘；與樓按相關的1個月再降至1.78厘，呈兩連跌；3個月升至1.96厘。

7/4/2020

隔夜 0.90821厘

1星期 1.26125厘

2星期 1.40696厘

1個月 1.78774厘

2個月 1.96220厘

3個月 1.96149厘

6個月 1.96220厘

12個月 1.96792厘

6/4/2020

隔夜 0.90643厘

1星期 1.27393厘

2星期 1.44357厘

1個月 1.83655厘

2個月 1.96006厘

3個月 1.95863厘

6個月 1.95863厘

12個月 1.97071厘

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