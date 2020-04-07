【深度解構】估值低殘！未來半年股份私有化陸續有來？

新冠肺炎疫情持續爆發，全球金融市場震盪，恒生指數市帳率跌破1倍，跌進歷史低位。對於大股東而言，極低的估值和融資功能的喪失，使得私有化的吸引力日增。

光銀國際投資董事總經理林樵基稱，私有化以後，信息披露等相關要求會更低，企業較易轉型，成本亦更低。

【國企私有化機會更高？】

分析指出，從現有的案例來看，重組中的中資國企、香港本地股料有更多意願將上市公司私有化，以實施業務重組；新能源和房地產行業私有化的機會可能更高。

中信證券分析師楊靈修認為，國有企業本身去香港上市的主要功能之一就是融資，但是現在股價那麼低，已不具備真實的融資功能，因此會考慮私有化，而且這也伴隨着國企的改革進程。

彭博數據顯示，2,000多隻港股中，半數股票市帳率跌穿1倍，高於一年前46%和兩年前40%的比例。京華山一研究部主管彭偉新認為，股價跌破淨資產值的時候，很多國企都有動力考慮私有化，因為如果不能融資，卻要承擔上市及審計等費用，保留上市地位的成本太高。中國監管層不允許國企以低於每股淨資產的價格發行新股，以免國有資產被賤賣及損害現有股東權益。

中泰國際分析師顏招駿稱，環保新能源行業目前由國企主導，私有化的機會比較大，亦因國企推行私有化的主因是涉及企業重組；從中國電力清潔能源和華能新能源來看，不排除私有化後的新能源業務在未來會被併入姊妹上市公司的可能性。

【香港本地公司未來半年私有化機會或趨升？】

另一方面，參考利豐的案例，一些市值較小、市帳率低但質優的香港本地公司也可能加入私有化陣營。中泰國際的顏招駿表示，在股價下跌預期下，假設私有化要約價不變，那麼相對的溢價便提高，私有化對於股東的吸引力增加。另預期，未來半年港股私有化會有上升趨勢；目前美元利率接近零，對大股東通過低息融資再進行私有化非常有利。

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