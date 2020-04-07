外幣急彈　澳紐元兩日累升逾2%

外幣匯價終見明顯反彈，挪威克朗、澳元、紐西蘭元兌美元本周內突累升2.24%、2.03%及1.55%。

隨着油價由20美元以下反彈，令歐洲主要石油生產國挪威的貨幣挪威克朗回穩，周內累升2.24%，周二單日升0.31%。此外，兩大商品貨幣澳元及紐元反擊力強，周二單日分別曾升0.67%及0.52%，澳元高見61.29美仙，每4.7512港元兌1澳元。紐元則高見59.64美仙，每4.6234港元兌1紐元。

除了G10貨幣外，南韓圜、新加坡元及新台幣本周內兌美元亦累升0.7%、0.54%及0.41%。離岸人民幣及在岸人民幣分別升0.23%及0.17%。

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