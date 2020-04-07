【理財百科】龔成：想投資成功　講求三個層次…

投資想取得成功，要有三個層次，分別是：

Level 1：懂得保本

Level 2：爭取合理回報

Level 3：錢搵錢，長期的資產增值

當你到達Level 3的時候，其實同時掌握Level 1 及Level 2 ，因這就像金字塔一樣，低層基礎一定要廣闊，上層才能穩固。所以，保本技巧可說最重要的部分，沒有保本，就沒有增值可言，但為甚麼懂得保本是如此重要呢？

除非你打算賺完錢後從此金盤洗手，否則投資將會是一場長期戰。故此，在考慮回報率及策略時，也要以長期角度為大前提。

【考慮以下兩個情況】

情況1：一年賺80%，下一年蝕50%，再賺80%，再蝕50%......

情況2： 每年回報10%，一直如此。

(假設兩個情況均相同有100萬港元資金)

2年後：

情況1：本金100萬元，第一年賺80%，資產變成180萬元，但如第二年蝕50%，則變成90萬元。

情況2：本金100萬元，第一年賺10%，資產變成110萬元，但如第二年賺10%，變成萬121萬元。

10年後：

情況1：59萬元

情況2：259萬元

30年後：

情況1：20萬元

情況2：1,740萬元

時間愈長，兩者相差愈大。所以，若從長期角度看，保本前提可說最必要的，而持續而隱定的平穩增長，必定比高而不穩的回報來得更好。

【投資創富是一場馬拉松】

在我們的金融系統中，每隔幾年就會出現一些黑天鵝事件，即不可預測的重大事件，如金融風暴、911、沙士、金融海嘯、歐債危機等。若然行高風險的投資策略，風平浪靜時回報甚佳，但危機一到時回報卻容易全部報銷。

但最大的問題是，這些危機每隔幾年就會出現一次，而事前更無法預測。因此，除非你回顧過去你有能力預計到這些危機的出現，否則你必須設定一套長期投資策略，而這套策略當面對不可預計風險出現時，是能夠守得住的。

就是這個原因，令美國股神巴菲特得出投資最重要的心得，就是「不要虧損」。他表示，他從不挑戰高難度，他只是一直在迴避風險，他說：我不是去嘗試跳過7呎高的欄，我只需保持跳過1呎高的欄已可以了。

即是說，當你到達Level 3「錢搵錢，長期的資產增值」時，其實同時應用Level 1及Level 2，而所追求的，並不是賺一筆大錢得到一筆現金，不是高風險的一時賺一時蝕，而是一種追求合理回報，並能產生長期的資產增值，因為在複利息的原則下，這方法在長遠計，必然是最成功的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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