新冠肺炎：BHCC HOLDING暫停新加坡建築項目
2020年04月07日 12:04
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BHCC HOLDING(01552)公布，2020年4月3日新加坡政府宣布實施一套提高安全距離的措施，以此作為斷路器，以防止2019冠狀病毒疾病(COVID-19)在當地傳播的趨勢增加。該措施的目的是要大大減少公共和私人場所的活動和互動。
據措施，新加坡將在2020年4月7日至5月4日期間關閉學校的全部家庭式學習設施，並關閉大部分有形工作場所，除提供基本服務的人，以及在某些對當地人至關重要的經濟領域以及全球供應鏈。
由於集團的建築項目不是必不可少的服務，也不屬於新加坡政府分類的特定經濟領域，因此集團的所有建築項目將從2020年4月7日至5月4日暫停。於公告日期，集團無法確定有關影響。
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