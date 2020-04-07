新冠肺炎：BHCC HOLDING暫停新加坡建築項目

據措施，新加坡將在2020年4月7日至5月4日期間關閉學校的全部家庭式學習設施，並關閉大部分有形工作場所，除提供基本服務的人，以及在某些對當地人至關重要的經濟領域以及全球供應鏈。

由於集團的建築項目不是必不可少的服務，也不屬於新加坡政府分類的特定經濟領域，因此集團的所有建築項目將從2020年4月7日至5月4日暫停。於公告日期，集團無法確定有關影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626