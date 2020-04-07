【專家樓評】黃漢成：毋懼疫情　老人院逆市擴充

受新冠肺炎疫情影響，各行各業皆經營困難，不少商戶都無奈結業，唯獨老人院卻一枝獨秀，頻頻擴充。近日就有不少營運者尋找開設老人院的舖位，適逢最近有很多酒樓業，空出來的舖位正好被老人院所吸納，隨着本港人口持續老化，相信老人院的經營前景相當不俗，料會成為市場上大型舖位的一大客源。

美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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