【瑞通推介】阿里重上190元　資金追熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬新型肺炎疫情快將見頂，加上俄羅斯放風指，跟沙特阿拉伯在減產方面非常接近達成協議，美股隔晚顯著反彈，道指收報22,679點，升1,627點或7.7%。

恒指周一(6日)最多漲近600點，收報23,749點，升513點或2.2%。周二(7日)早段曾再升逾300點，收復24,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,500萬元，反映投資者連日看淡後市。周一其牛證街貨重貨區為收回價22,600至22,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點。

金管局下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億元的借貸空間，有助提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。另外，自滙豐控股和渣打集團近日應英國監管要求宣布取消派息，資金轉移流向其他銀行股和高息股。其中，早前表示現時沒有計劃更改派息政策的恒生銀行，周一以全日高位138.8元收市，升3.4%，連升3日累漲9%，先後收復10天和20天線。周二早段靠穩，高位逼近140元關。周一有9萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有21萬元淨流出。

吉利汽車周一收升3.1%於11.22元，為全日高位，重返10天線水平。周二早段再升逾2%，重返11.5元附近，暫連升4個交易日。周一有16萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流出。

早前傳阿里巴巴大股東軟銀擬沽貨，令阿里走勢近期相對其他大型科技股落後，到周一終見跑出。該股周一曾升超過3%，逼近190元關口，收升2.6%於188.6元。股份自3月下旬低見167.6元的上市低位後逐步回升，截至周一累升12.5%，先後重越10天和20天線。股份周二早段再漲逾1%，升破191元。周一有205萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有41萬元淨流入。

蘇寧近日宣布蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 11系列手機全線減價。連日於40元附近波動的瑞聲科技，周一見突破，最多升6%至42.2元，收市維持4.9%的升幅，報41.75元，收復20天線。周二早段升逾3%，重返43元水平，其後升幅收窄，短線阻力觀察3月底高位43.6元。周一有逾270萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有63萬元淨流出。

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