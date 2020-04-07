半日沽空金額62億元 騰訊佔10%
2020年04月07日 12:39
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半日共有579隻股份被沽空，涉及金額62.8億港元，佔大市成交9.58%。
騰訊沽空金額6.33億元，佔沽空總額10.08%；盈富基金沽空金額3.91億元，佔沽空總額6.24%；FI二南方恒指沽空金額2.14億元，佔沽空總額3.42%；中國平安沽空金額2.06億元，佔沽空總額3.29%；友邦保險沽空金額2.04億元，佔沽空總額3.26%。
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