星展香港：恒指上望26300點　恐慌情緒近見頂

星展銀行(香港)投資總監辦公室北亞區高級投資策略師李振豪預計，未來企業盈利的預測有機會下調，保守估計，恒生指數可上望26,300點，估值約為9.9倍預測市盈率。如果恒指回軟，技術上23,400點及20,500點將為主要支持位。

板塊方面，投資者需要根據個人風險胃納選擇，較穩陣的可選擇公用股、電訊股、基本消費股等。如果想「撈底」，則可考慮航空、博彩股等，但直言有關板塊風險非常高。

該行零售銀行及財富管理高級投資策略師楊政齡指，疫情同時影響終端需求及投資氣氛，但各國均推財政及貸幣刺激政策，特別是美國的2.3萬億美元財政支持配套及無限量寬舉措，可為實體經濟注入流動性資金，助企業度過難關，料疫情導致經濟衰退只屬暫時性。

該行報告估計，環球經濟將於第二季顯著放緩，於第三季溫和回升，至第四季復甦。由於市場大多具前瞻性，故很多負面因素已經反映，市場定價已經接近底部，恐慌情緒亦接近見頂。如果美國和歐洲的感染病例於未來數月放緩，市場可望轉趨穩定並回升。

該行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福表示，將繼續提倡「槓鈴」組合，於全球內投資多元化資產，例如投資公司債券、房地產信託基金、內地銀行股等尋求「收入」：另方面投資高科技、醫療保健、內地股票等尋求「增長」。黃金則可作為投資組合的風險分散標的。

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