新冠肺炎：中汽協料下半年汽車產銷回復正常

內地媒體報道，中國汽車工業協會(中汽協)常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，從內地各種政策的準備以及汽車行業的努力來看，下半年汽車產銷情況，能夠恢復到去年同期水平，甚至高於去年同期，這種可能性是存在的。

不過，他認為要補回第一季或上半年的損失難度極大，另外國際疫情的蔓延如何波及國內生產銷售也存在不確定性。

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