新加坡不限制銀行派息政策　調整措施強化放貸能力

外電報道，新加坡金管局將調整措施，以提高銀行的貸款能力。當局將調整銀行的資本及流動性要求，允許銀行將更多的監管損失準備金額確認為資本，以增強其貸款能力。

當局鼓勵銀行使用適當的資本緩衝以支持貸款活動，銀行亦可按需要使用流動性緩衝來滿足相關的流動性需求。

當局認為並不須要限制銀行派息政策，惟措施期間所釋放資本緩衝不可用於回購股份。

當局將容許銀行確認資本額高於監管損失準備金(Regulatory Loss Allowance Reserves, RLAR)，相關措施限期至2021年9月30日止。

此外，當局將延遲一年執行《巴塞爾協議III》最終改革版本，另央行亦會推遲所有非緊急的行業項目，並暫停定期的現場檢查和監督訪問，直至另行通知。

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