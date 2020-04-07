異動股：康希諾生物遭股東減持 股價曾挫17%
2020年04月07日 13:49
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康希諾生物(06185)周一(6日)創161港元上市新高，收市後遭股東減持。該股周二顯著回吐17.7%，低見129.7元；暫維持約12%跌幅，成交逾13億元。
據銷售文件指，康希諾生物遭股東LAV Spring按每股142至146元減持股份，今早錄得545萬股大手上板，每股作價142.5元，涉資7.77億元，最終定價較昨日收市價折讓約9.6%。
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