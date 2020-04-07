傳Apple擬斥7.8億元收購VR直播商NextVR
2020年04月07日 14:07
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正考慮收購VR(虛擬實境)直播服務公司NextVR，收購價料1億美元(約7.8億港元)。
據悉，蘋果公司預期會續聘大部分NextVR的工程師，並要求他們留在蘋果公司位於加州庫比蒂諾(Cupertino)的總部。
NextVR主要提供大型活動的VR直播服務，包括演唱會及NBA等運動賽事。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！