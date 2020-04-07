傳Apple擬斥7.8億元收購VR直播商NextVR

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正考慮收購VR(虛擬實境)直播服務公司NextVR，收購價料1億美元(約7.8億港元)。

據悉，蘋果公司預期會續聘大部分NextVR的工程師，並要求他們留在蘋果公司位於加州庫比蒂諾(Cupertino)的總部。

NextVR主要提供大型活動的VR直播服務，包括演唱會及NBA等運動賽事。

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