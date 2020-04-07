新葵芳花園低市價近14%租出
2020年04月07日 14:10
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租金持續向下，美聯袁新濤稱，葵涌新葵芳花園租盤累增，業主開始減租吸客，其中一個低層7室單位，實用415方呎，兩房間隔，月租開價1.45萬港元，屬近市價水平，而單位近日獲家庭客洽租，終以1.25萬元承接，呎租約30.1元，低市價近14%。
據悉，上址為4月份鐵路站上蓋首宗租務成交個案。
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