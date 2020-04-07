【全球攬炒】奢侈品業上半年史上最慘 為何噩夢未完？

外國傳媒報道，隨着各地「封城、鎖國」，再加上失業浪潮、經濟危機、旅遊限制，以及油價波動，令奢侈品業大受打擊。

金融機構Bernstein全球奢侈品類別高級研究分析員Luca Solca明言，今年上半年業界的營運數字將是史上最差，狀況將會較2008年金融海嘯時期更暗淡，因當年仍未流行網上銷售。該行估計，因中國的奢侈品需求佔比達35%，故預期今年上半年業界收入將大跌30至50%；美國及歐洲需求佔比則達40%，預計需求也會急跌。

Solca警告，奢侈品股目前的估值仍然高於2003年及2009年，一旦疫情持續更久及沒有關於疫苗的好消息，奢侈品股的盈利及銷售預測將再被降低。

事實上，疫情催生了「數碼趨勢」，令大型百貨店受創更深，使奢侈品企業的零售點租金壓力驟增，若再加上旅遊業長期低迷，依靠大型且貴租的奢侈品行業將受到更大衝擊。

再者，在奢侈品供應鏈中，背後包含着很多中小企，一旦部分「判上判」的承包商結業，將對產品供應構成威脅。

近年來，奢侈品價格迅速上漲，源於Gucci效應，主因是產品具創意帶動需求，使許多人眼花瞭亂。不過，一旦新款產品的庫存被積壓，奢侈品就很難漲價，任何的變化都可能對利潤率產生連鎖影響，而利潤率對領先的奢侈品公司估值又會被率先連累。

毫無疑問，在疫情大流行期間，該行業已做出了自己的貢獻來支持衛生工作者，製作了口罩和洗手液，但商譽不足以鼓勵奢侈品的熟客、有意欲的購買者，以及有影響力的人在經濟衰退期間放棄持有大量現金。

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