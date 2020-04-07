西營盤懿山連平台戶劈價至800萬元沽

利嘉閣何詠詩透露，西營盤懿山低層特色戶，實用面積約384方呎，一房連儲物室房間隔，附設平台。早於2018年4月已放售，開價860萬港元，放盤至近日終減價60萬元或約7%，以800萬元交吉易手，呎價約20,833元。

據悉，原業主於2015年3月以752.8萬元購入，持貨5年，現轉手帳面獲利約47.2萬元，物業升值約6%。

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