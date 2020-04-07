A股快報：三峽新能源啟動上市 料集資250億人民幣
2020年04月07日 14:25
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A股今年第二隻巨無霸現身，中國三峽新能源集團近日已向中國證監會提交首次公開發行(IPO)招股說明書，估計籌集250億元人民幣(下同)，集資規模或緊隨今年首季重磅新股京滬高鐵(601816.SH)之後。
據招股書顯示，三峽新能源計劃將集資所得投入旗下7個海上風電項目，以及補充流動資金。在財務數據方面，截至去年9月底止9個月計，三峽新能源淨利潤約21.75億元，而2016年起的3年淨利潤則各約15.33億、24.5億及27.73億元。
不過，三峽新能源的管理及財務費用似乎居高不下。其中，2016年至2018年管理費用分別為3.59億、3.76億及4.27億元；財務費用分別為10.68億、13.56億及13.56億元，單計財務費用已佔全年淨利潤分別約69%、55%、近49%。
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