A股快報：三峽新能源啟動上市　料集資250億人民幣

據招股書顯示，三峽新能源計劃將集資所得投入旗下7個海上風電項目，以及補充流動資金。在財務數據方面，截至去年9月底止9個月計，三峽新能源淨利潤約21.75億元，而2016年起的3年淨利潤則各約15.33億、24.5億及27.73億元。

不過，三峽新能源的管理及財務費用似乎居高不下。其中，2016年至2018年管理費用分別為3.59億、3.76億及4.27億元；財務費用分別為10.68億、13.56億及13.56億元，單計財務費用已佔全年淨利潤分別約69%、55%、近49%。

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