【全球救市】歐盟醞釀一籃子措施　總值逾4萬億

外國傳媒報道，歐盟來到了關鍵時刻，它正努力遏制新冠疫情導致的經濟低迷，其嚴重程度可能會讓十多年前的大衰退黯然失色。

歐盟財長周二(7日)將尋求批准價值超過5,000億歐元(約4.18萬億港元)的一系列措施，以減輕冠狀病毒對該地區經濟的影響。如果取得足夠的進展，歐盟領導人可能會在本周晚些時候討論，並簽署有關措施。

歐元面臨空前規模的經濟滑坡，各國已制定了相當於歐盟經濟生產總值(GDP)3%的財政措施，以及相當於歐盟18%產出的流動性擔保。歐洲央行也出台了大規模債券購買計劃，最終可能成為歐洲大陸和平時期最大規模的經濟救助方案。

德國總理默克爾周一(6日)表示，大流行病是歐盟自成立以來面臨最大的挑戰，「答案只能是：更加一體化的歐洲，更強大的歐洲，運轉良好的歐洲。」

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