金融市場溫度計！倘美元跌到呢個位　大家可鬆口氣

外國傳媒報道，隨着新冠病毒對全球經濟的影響加劇，一些專家認為，要判斷市場混亂情況是否正在紓緩，觀察美元升跌會是最好的方式。反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數若回落至96以下，將意味已度過麻煩時期。

華爾街專家有一籃子工具可衡量金融市場現在的風險程度與壓力程度，像是俗稱「恐慌指數」的VIX指數與遠期利率協議和隔夜利率交換(FRA-OIS)的息差。不過，美元在此時此刻做為基準指標更理想，因為更簡單直接，而且重要。

在疫情恐慌與美元實際流動性短缺的情況下，全球央行和投資人都在囤積美元，這讓美元就像核磁共振成像(MRI)一樣，可讓人看清市場情勢究竟有多糟糕。

扮演全球央行中的央行角色的國際清算銀行(BIS)已總結說，美元是銀行風險的關鍵指標。在上個月全球流動性吃緊的最糟時期，各種機構都在爭搶美元融資，帶動美元匯率飆升。隨着壓力提高，彭博美元現貨指數在截至3月23日曾連續10天上漲。

聯儲局後來採取新的流動性措施，以供應市場所需的美元，美元失去動能並貶值。不過，彭博美元現貨指數上周四(2日)和周五又竄升，反映經濟數據報告顯示美國首次申領失業救濟金人數與失業率飆高。緊接着美元又在周一(6日)回軟，因市場看好在部分疫情嚴重地區的新冠肺炎疫情死亡數目可能減緩。

洛杉磯基金業者TCW集團分析師David Loevinger說：「市場變得混亂時，大家都在瘋搶美元融資，因此美元比起典型的避險貨幣，會是衡量系統性壓力的更佳指標。就連日圓、瑞郎這類傳統避險貨幣在上個月市場壓力最大期間的表現也不如美元。」

美元除了作為全世界的主要準備貨幣，多數全球企業也採美元做生意，包括黃金在內的商品也是以美元計價。當上個月流動性吃緊時，飽受壓力的國際投資人搶進可用於做為擔保品的美元計價資產，同時賣掉各類其他資產。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，美元貶值將代表更正面的經濟展望。美匯指數若回落至96以下，將意味已度過麻煩時期。

美匯指數目前報100.625，遠高於3月9日的今年低位94.65。

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