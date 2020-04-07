永泰屯門新盤命名OMA by the Sea

受疫情及「禁聚令」影響，發展商全面減少全新項目推廣活動，個別更轉用新形式發布最新消息。永泰地產（00369）剛透過新聞稿及網上片段公布，旗下屯門「Upper Gold Coast」系列壓軸登場的全新樓盤，正式命名為OMA by the Sea。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，公司一直看好屯門青山公路一帶的潛力，包括在2019年初推出The Carmel，及於2019年中推出OMA OMA。而全新OMA by the Sea位於大欖段166號，臨近黃金海岸一帶海岸線，整項目合共設有兩座住宅大樓，提供517個單位，間隔由開放式至四房不等，亦有不同特色戶可供選擇。

當中大部分開放式單位主要約330方呎起，一房單位亦有約460平方呎的選擇，另設為數不少面積約770方呎之兩房單位，以及近900方呎的三房戶。項目備有度假式住客會所，提供多元化的康樂及娛樂設施，預料可吸引追求優尚生活的年輕買家。

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