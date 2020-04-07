【新冠肺炎】全球食品貿易受阻　各地食材賤賣或報銷…

新冠肺炎肆虐全球，至昨日(6日)才傳來美國的疫情控制有初步進展，但英國首相則推了入深切治療部(ICU)，反正一波未平，一波又起，看來距離全球疫情全面受控的日子，還有一段路。展望次季餘下時間，不少地方仍要封城停市來防疫，大量人口流動及經濟活動受阻，貨運亦變相大程度中斷，出口國產品需求急降，亦難以及時運往出口地，令大量食材面臨被作廢或賤賣，對商家所造成的損失，慘不忍睹！

【日本和牛大跌價】

新冠肺炎肆虐下，日本本地食客紛紛取消餐廳預訂，遊客消失，對當地高級食材需求大減。外媒報道，每公斤售價高達500美元的日本和牛，正面臨供應嚴重過剩。

為迎接原先今年夏天舉行的東京奧運來臨，神戶、松板等地的牧場早前增加產量，以滿足大量到訪遊客的需求，並為開拓出口市場作準備。日本農林水產省去年夏天亦決定，計劃未來15年把和牛年產量增加1倍至30萬噸。

不過，日本疫情日益嚴峻，即使當局未有正式宣布緊急狀態，但遊客暴跌和民眾避免外出，對和牛主要需求來源的餐廳生意造成重大打擊，日本的冷藏倉庫快將爆滿。

報道又指，有農林水產省官員正想方法鼓勵國民多吃和牛，而日本大型超市Aeon以正常低20至40%的價格促銷和牛，但同時擔心如果太過高調，引來民眾搶購，加劇傳染風險。

【日本松葉蟹滯銷】

由於新冠肺炎疫情影響，遊日觀光客和企業聚餐人次急遽下降，日本西部鳥取松葉蟹拍賣會成交價也暴跌。鳥取縣縣政府漁業部門數據顯示，今年2月松葉蟹每公斤價格為3,602日圓(約256港元)，身價比平常暴跌20%，是自2014年2月以來最低價。

鳥取縣高級品牌蟹「五輝星」去年11月7日在鳥取港舉行初拍競標，創下500萬日圓(約35.6萬港元)的成交世界紀錄。如今，業內人士對松葉蟹身價暴跌感到震驚。

松葉蟹是日本常用的火鍋食材。儘管暖冬也有影響火鍋用餐需求，但許多外國和關西地區遊客因為疫情取消了住宿和餐廳預約。松葉蟹身價估計在本月會再持續下滑。

【美國及南非龍蝦同病相憐】

美國龍蝦主要銷往亞洲地區，可近期美國龍蝦價格至少跌至4年來新低，原因是新冠肺炎疫情擴散，導致裝運龍蝦的包機停飛亞洲，數千磅原定銷往亞洲的龍蝦一下子湧入北美市場，供應大增拖累龍蝦價格下跌，打擊美國本地相關企業生計。

隨着中國中產階級和富人階層增加，刺激了活海鮮的需求，過去美國緬因州大量出口龍蝦到中國，但中美貿易戰之後，中國把訂單轉往加拿大，美國的龍蝦出口量大跌。

加拿大一般每周可派出九架裝運龍蝦的包機，龍蝦總重量達150萬磅，從加拿大新斯科細亞省運往南韓及內地。但隨着亞洲國家紛紛實施邊境管制措施以抑制肺炎疫情擴散，加拿大的產品開始轉而流入美國市場，進一步拖累龍蝦價格下跌。

此外，南非西南部大西洋水域許多漁民以捕撈龍蝦為生，但疫情讓最大買主中國市場需求停滯，使他們擔憂三餐不繼。

【花農菜農奶農叫苦】

外電報道，有台灣花農表示，由於大量宗教活動取消，婚喪喜慶也減少，花卉銷售量少了5成以上，價格也大降，許多花沒人要只能丟掉，花農苦不堪言。

此外，當地南投縣名間鄉生薑產量全國最高，受疫情影響餐廳生意蕭條，導致薑的銷量大減4成，價格也大幅下滑一半。

另一方面，在疫情衝擊下，各地餐廳客戶數量大減，蔬菜需求亦急跌，台灣彰化的高麗菜產地價格便大崩盤，菜農索性就開放讓民眾自己來採收，總好過浪費心血。

在美國，威斯康星州是當地最大的乳製品生產地，農場牛奶乳製品滯銷，加上儲藏及運輸成本高昂，不少奶農被迫傾倒數以十萬加侖的牛奶，見者傷心。

聯合國糧食及農業組織指出，全球糧食產量暫未大減，但物流可能受阻，造成極大不確定因素。德國農業部長就發出警告，若疫情持續下去，蔬菜及水果將首先出現短缺，其後或蔓延至穀物等主食。美國冷藏食品公司亦表示，若疫情再持續兩個月，糧食供應將面臨壓力，屆時食物加價將難以避免。

當然，疫情下，不同食物，會遇到不同的情況。例如白米價則在出口量下降而需求不減下上升；貴價海鮮或肉類則在酒店餐廳關門及經濟衰退需求下降而面對價格壓力；至於新鮮蔬果因保鮮和儲存的困難，若滯銷就無可避免要面臨銷毁的命運。

據聯合國糧農組織和世界貿易組織2017年聯合發布的《貿易與食品標準》報告統計，全球食品貿易價值超過1.7萬億美元(約13萬億港元)。若全球疫情在次季持續，甚至延至第三季，全球食品貿易的傷害更甚，糧食產業鏈全球化的格局或將面臨一次重大轉變。

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