瑞銀：AH股估值差距支持潛在回購

瑞銀證券中國股票策略團隊發現，境內投資者(內地投資者)在香港市場搜尋被低估的AH兩地上市個股。

瑞銀證券對兩地上市個股進行了自上而下及自下而上的分析，藉此找出潛在的投資機會。結果發現，目前共有119隻AH兩地上市個股，恒生AH股溢價指數跟蹤了其中的74隻。在這119隻AH股中，49隻為央企(15隻金融股、28只週期股、4隻防禦股、2隻科技股)，32隻為地方國企、38隻為民企。截至2020年4月3日，這些股票在其H股流通市值總額中所佔的比例分別為70%、6%和24%。

恒生AH股溢價指數跟蹤的74隻個股主要是在金融、周期性和防禦性行業中的央企和地方國企，目前市淨率低於1倍。其中有些特別例子，但其作為一個整體，該行認為境內和境外投資者往往會低配相關股份。

該行認為，提高該股票籃子的敞口的意願可能說明A股市場表現落後的相應個股會補漲。自2015年下半年以來，恒生AH股溢價指數如果為100%，往往伴隨着滬深300指數觸底；該指數為140%，則伴隨著滬深300指數觸頂，2006年以來的中值為120。

2020年，1月31日時該指數升至136，此後在4月3日時回落至127。在近期流動性放鬆及兩會前後有更多財政刺激出爐的情況下，該行認為AH股溢價或微微下降。但是，如果市場的risk-on式上漲漲幅過大，該行認為未來數月AH股溢價可能再度攀升至140。

【A股看來比港股有更大的額外容量】

自上而下的看，該行估算3月底時A股市場容量(總市值除以名義GDP)看來適當(57%，歷史中值為41%)，但香港股市偏緊(2019年底時處於1331%的歷史高點，歷史中值為1042%)。將A、H和美國上市中概股加在一起，2020年3月底時該比率為94%，歷史均值為80%。額外股市容量的差異説明解釋了為何A股投資者常常擔心缺乏估值合理的投資標的、願意為增長股和中小型股支付估值溢價以及對流動性高、在香港市場派息高的權重股偏好和2019年初以來私有化公司數量不斷增長。

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