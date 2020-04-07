【高盛推介】恒指升穿兩萬四 近牛遠熊策略精選
2020年04月07日 15:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指午後氣氛好轉，升幅擴大，升穿兩萬四水平，漲至24,100點之上。市場繼續觀望疫情的發展以及對經濟的影響。
市況轉穩，見投資者開始再留意較貼價的牛證作短線買賣，以收回價23,000點以上為主，同時亦有投資者留意收回價較遠的產品作過夜看淡部署。
投資者可根據自己的投資策略選擇合適自己的產品，即市短線買賣的投資者可留意收回價較近的產品，牛證可留意恒指牛證(65876)及(65737)，是市場上較少數貼價牛證之一，。牛證65876，收回價23,568點，行使價23,468點，換股比率10,000，槓桿比率31.7倍，首三高槓桿牛證之一。牛證65737，收回價23,428點，行使價23,328點，換股比率10,000，槓桿比率29.2倍，新上市、相近收回價產品中槓桿最高。
熊證宜找較遠收回距離以控制風險，例如25,000點以上的產品。包括恒指熊證(54528)及(54523)。熊證54528，收回價25,041點，行使價25,141點，換股比率10,000，槓桿比率16.9倍。熊證54523，收回價25,338點，行使價25,438點，換股比率10,000，槓桿比率14.2，收回價較遠、低街貨。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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