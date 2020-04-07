德股重返牛市　Hugo Boss升5%

歐洲疫情持續向好，歐股大幅反彈，當中英股升2.9%；法股升3.22%；德股升近4%至10,464點，並較3月16日低位8,255點反彈逾2成，技術上重返牛市。

受英國首相約翰遜新冠肺炎病情惡化消息影響，英鎊兌美元日內低見1.2164，最新升至1.2345。

受累於新冠肺炎疫情，電影運營商Cineworld及服裝品牌Hugo Boss宣布取消派息，兩者股價分別升17%及5%。

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