古洞北兩地申建分層住宅 提供1136伙
2020年04月07日 15:14
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發展商積極部署發展新界東北項目，有財團就古洞北兩幅土地，向城市規劃委員會提出放寬兩成興建密度，作分層住宅發展，提供共約1,136伙。
該兩幅土地鄰近石仔嶺及雙魚河，其中較大一幅佔地約138,374方呎，現為「住宅(乙類)」用途，分區大綱圖容許地積比率上限3.5倍，現要求以4.2倍密度，興建5幢23至26層高分層住宅，總樓面約581,170方呎，提供832個單位。
而另一幅面積約53,530方呎，擬議地積比率同為4.2倍，將提供2幢26至27層高住宅，涉及約304伙。
據了解，上述土地由長實集團(01113)或有關人士持有，於2018年曾向城規會提出興建分層住宅，當時連同附近另外兩幅土地，即合只4幅用地一拼申請興建約2,178個單位，但其後撤回有關方案。而是次最新方案為其中兩個地盤，申請規模較當時大致相同。
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